Mehrere Verletzte nach missglücktem Überholversuch

Vier Verletzte, darunter ein Schwerverletzter - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in Hannover. Auslöser war offenbar der missglückte Überholversuch einer Autofahrerin. Sie wollte laut Polizei auf der Bundesstraße 217 am Ortsausgang Hannover-Wettbergen einen Linienbus überholen. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte mit mehreren entgegenkommenden Fahrzeugen. Sieben Fahrzeuge waren insgesamt in den Unfall involviert, so ein Polizeisprecher. Die Unfallverursacherin sowie drei weitere Autofahrer wurden verletzt - alle kamen ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein 56-Jähriger Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Fahrgäste des Linienbusses blieben den Angaben zufolge unverletzt.

