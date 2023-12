Stand: 20.12.2023 11:42 Uhr Mehrere Tankstellen überfallen? 15-Jähriger festgenommen

Die Polizei in Hannover hat einen 15-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, mehrere Tankstellen überfallen zu haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, steht der Jugendliche im Verdacht, innerhalb eines Monats mindestens zehn Tankstellen im Stadtgebiet von Hannover überfallen zu haben. Dabei soll er die Angestellten mit einer Waffe bedroht und Bargeld gefordert haben. Er erbeutete laut Polizei eine hohe vierstellige Summe. Die Polizei suchte den 15-Jährigen mit einer Öffentlichkeitsfahndung, nur wenige Stunden nach Veröffentlichung seines Fotos konnten ihn die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag festnehmen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung seien Beweismittel sichergestellt worden. Am Mittwoch sollte der 15-Jährige, der nun in Untersuchungshaft sitzt, einem Haftrichter vorgeführt werden.

