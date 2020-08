Stand: 24.08.2020 10:23 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mehrere Polizeieinsätze wegen Corona-Verstößen

Im Zusammenhang mit Verstößen gegen die geltenden Corona-Regeln ist die Polizei am Wochenende in Stadt und Region Hannover mehrfach eingeschritten. Unter anderem lösten die Beamten in Garbsen eine Geburtstagsparty auf, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Dort hatten sich nach Behördenangaben bis zu 50 Gäste in einem Lokal versammelt, die geltenden Abstandsregeln hielten sie dabei nicht ein. Die Polizei beendete die Feier und leitete Anzeigen gegen den 29-jährigen Veranstalter und den 60-jährigen Betreiber des Lokals ein. In einem anderen Fall wurden die Beamten zu einer Stadtbahn-Haltestelle in Hannover-Stöcken gerufen. Dort weigerten sich mehrere Fahrgäste, in der Stadtbahn einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Eine 18-Jährige erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

