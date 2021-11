Stand: 30.11.2021 19:29 Uhr Mehr als 90 Prozent der Corona-Intensivpatienten ungeimpft

Der Großteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen in den niedersächsischen Krankenhäusern ist nicht gegen das Virus geimpft. Wie Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag auf Nachfrage in der Landespressekonferenz mitteilte, liegt der Anteil bei "mehr als 90 Prozent". Die insgesamt 2.350 Intensivbetten in Niedersachsen sind Stand Dienstag zu 9,7 Prozent mit Corona-Patienten belegt.

