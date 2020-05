Stand: 31.05.2020 13:26 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mehr als 825 Millionen Euro Corona-Hilfen ausgezahlt

Das Land Niedersachsen hat mehr als 825 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen für Unternehmen und Selbstständige ausgezahlt. Das teilte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Sonntag zum Ende des Förderprogramms mit. Die Hilfen seien von der NBank auf Basis von mehr als 148.000 Anträgen ausgezahlt worden, so Althusmann. Bei einigen Anträgen seien den Mitarbeitern allerdings Ungereimtheiten aufgefallen, so ein NBank-Sprecher. Die Staatsanwaltschaften gehen derzeit rund 200 Betrugsverdachtsfällen nach. Ab Juni soll es ein neues Programm der Bundesregierung geben.

Neues Hilfsprogramm im Juni

Ab Juni soll laut Althusmann es ein neues Programm der Bundesregierung an den Start gehen. "Dass das neue Programm des Bundes auf Unternehmen mit bis zu 249 Mitarbeitern ausgeweitet werden soll, begrüße ich sehr", so der Minister. Zunehmend würden auch größere mittelständische Betriebe durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in existenzielle Schwierigkeiten geraten. Niedersachsen will zudem einen zweiten Nachtragshaushalt vorschlagen, um die Wirtschaft weiter zu unterstützen.

