Stand: 21.12.2020 09:33 Uhr Mehr als 56.000 Schreiben in Weihnachtspostämtern

In den drei Weihnachtspostfilialen in Niedersachsen in Himmelsthür, Himmelspforten und Nikolausdorf sind bislang mehr als 56.000 Wunschzettel von Kindern angekommen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Vermutlich werden noch ein paar Tausend dazukommen, sagte ein Post-Sprecher. Demnach werden Schreiben an den Weihnachtsmann oder das Christkind bis zum 23. Dezember beantwortet. In Weihnachtspostamt im Hildesheimer Stadtteil Himmelsthür zählten die Mitarbeiter bis vergangenen Freitag etwa 25.000 Briefe, davon 1.700 aus dem Ausland. Neben Spielsachen wünschten sich viele Kinder das Ende der Corona-Krise.

