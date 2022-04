Mehr als 100.000 Euro Schaden: Autos in Hannover brennen aus Stand: 15.04.2022 12:19 Uhr In der Nacht zu Karfreitag sind im hannoverschen Stadtteil Kleefeld mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Feuer wurden an verschiedenen Stellen gemeldet. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von den meisten der betroffenen Fahrzeuge ist nur noch die Karosserie übrig geblieben. Nach Angaben der Polizei brannten fünf Autos in der Fichtestraße völlig aus, direkt vor Wohnhäusern in dem Viertel nahe des Stadtwaldes Eilenriede. Weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitze teils schwer beschädigt. Der Schaden wird auf 100.000 bis 150.000 Euro geschätzt.

Weiterer Autobrand am Kantplatz

Die Feuerwehr war zunächst gegen 2.40 Uhr in den Stadtteil Kleefeld gerufen worden, weil Anwohnende von zwei brennenden Fahrzeugen berichtet hatten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits fünf Autos in Flammen. Auch Vorgärten in dem Wohngebiet wurden in Mitleidenschaft gezogen. Nahezu zeitgleich gab es ein weiteres Feuer im selben Stadtteil, ganz in der Nähe. Laut Polizei brannte am Kantplatz ebenfalls ein Auto, außerdem standen zwei Altpapiercontainer in Flammen.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer (0511) 10 95 222 entgegen genommen.

