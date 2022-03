Mehr als 100 Flüge gestrichen: Streiks an Airports im Norden Stand: 22.03.2022 07:32 Uhr Das Personal der Fluggastkontrollen will heute erneut die Flughäfen Hannover, Bremen und Hamburg bestreiken. Der Ausstand soll den ganzen Tag laufen, kündigte die Gewerkschaft ver.di an.

Am Flughafen Hannover-Langenhagen fallen heute alle Abflüge aus. Nach Angaben eines ver.di-Sprechers beteiligten sich bereits nahezu 100 Prozent der Nacht- und Frühschicht. Rund 50 Mitarbeiter hätten die Passagiere im Flughafen informiert und um Verständnis gebeten. Auch in Bremen heben kaum Maschinen ab, vom Hamburger Airport keine einzige. Dort sind 88 Abflüge betroffen. Ankünfte wird es zwar geben, aber auch da muss mit Verzögerungen und vereinzelten Ausfällen gerechnet werden. Fluggäste werden gebeten, Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen, bevor sie zum Flughafen fahren.

Videos 1 Min Streik: Am Flughafen in Hannover werden Flüge gestrichen (12.03.2022) Rund 80 Beschäftigte des Sicherheitspersonals haben laut ver.di die Arbeit niedergelegt. Etwa jeder zweite Flug entfällt. 1 Min

Ver.di: Löhne sollen um mindestens einen Euro steigen

Hintergrund des Ausstandes sind die Tarifverhandlungen für bundesweit etwa 25.000 Beschäftigte an den Sicherheitskontrollen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). In bislang vier Verhandlungsrunden sei keine Einigung erzielt worden, so ver.di. Eine fünfte Runde ist für Donnerstag in Raunheim bei Frankfurt angesetzt. Ver.di fordert, die Gehälter in den Luftsicherheitsdiensten um mindestens einen Euro pro Stunde zu erhöhen.

Weitere Flughäfen bestreikt

Außer in Hannover, Hamburg und Bremen soll auch an den Flughäfen Frankfurt, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn gestreikt werden. Wegen der Warnstreiks waren am vergangenen Montag in Hannover 15 von 27 Abflügen gestrichen worden. In Bremen waren es 4 von 14 Abflügen. Die Kontrolle von Passagieren vor dem Abflug ist zwar eine hoheitliche Aufgabe der Bundespolizei. Sie ist aber fast überall an Sicherheitsfirmen ausgelagert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.03.2022 | 14:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr