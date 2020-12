Medizinstudenten: Corona-Hilfe als Studienleistung anerkennen Stand: 21.12.2020 17:11 Uhr Im Frühjahr hat Niedersachsen Freiwillige zur Krankenversorgung gesucht. Allein an der MHH meldeten sich etwa 1.000 Studierende. Sie fordern die Anerkennung dieser Hilfe als Studienleistung.

Der Studienverlauf sei durch den freiwilligen Einsatz gestört worden, eine angemessene Vorbereitung oft nicht möglich gewesen, hieß es vom Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Viele Studierende hätten zudem auch nach Beginn des digitalen Sommersemesters noch ausgeholfen. Diese Doppelbelastung solle nun nicht angerechnet werden. Und das, obwohl aktuell erneut nach dem Einsatz der Studenten gefragt werde, so der AStA weiter.

Studium und Krankenversorgung in Einklang bringen

"Natürlich stehen wir im Falle einer drohenden Überforderung des Gesundheitssystems erneut zur Verfügung", sagte der AStA-Vorsitzende Lennart Simon. Die Studierenden versuchten, Studium und Krankenversorgung bestmöglich in Einklang zu bringen.

Gesundheitsministerium nicht zuständig?

Laut Verordnung zur Abweichung von der Approbationsordnung für Ärzte könnten bei einer epidemischen Lage die Einsätze außerhalb des regulären Lehrbetriebes als Pflegepraktikum oder Famulatur angerechnet werden. Doch die Corona-Pandemie in Deutschland sei nicht mit dem Semesterstart am 20. April beendet gewesen. Im August habe das niedersächsische Gesundheitsministerium erklärt, es sei nicht zuständig, so der AStA. Das Wissenschaftsministerium habe daraufhin versichert, sich um die Angelegenheit zu kümmern. Verändert habe sich für die Studierenden aber seitdem nichts, kritisiert der AStA.

Gesetzesänderung soll angestoßen werden

Neben der Forderung nach einer schnellen, flexiblen und unkomplizierten Anrechnung der geleisteten Arbeit wollen die Studierenden außerdem eine Gesetzesänderung bewirken, die es Medizinstudenten in Krisenfällen erlaubt, sich die Unterstützung in ihrem Studium anrechnen zu lassen.

