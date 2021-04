Stand: 22.04.2021 13:43 Uhr Medizinische Hochschule Hannover sieht sich gut aufgestellt

Das deutsche Gesundheitssystem ist krank - das ist zumindest die Meinung vieler Experten. Der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) geht es aber offenbar vergleichsweise gut. Das betonten das Präsidium der MHH und das niedersächsische Wissenschaftsministerium am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Die MHH setze Maßstäbe - nicht nur im Kampf gegen Corona, so MHH-Präsident Michael Manns. 30 Millionen Euro hätten die hannoverschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler allein im Bereich Corona eingeworben. Die MHH gehöre so zu den führenden Infektions-Forschungszentren in Deutschland und darüber hinaus. Ohne, dass andere medizinische Bereiche darunter leiden. So sei die MHH "das Transplantationszentrum in Deutschland", so Vizepräsident Frank Lammert. Auch der milliardenschwere Neubau komme gut voran. Im Sommer sollen die Arbeiten erstmals sichtbar werden, wenn die vorgesehene Fläche eingeebnet wird. Außerdem will sich die MHH künftig stärker mit anderen Kliniken und auch Hausärzten vernetzen.

