Medienbericht: Schröder trifft angeblich Putin in Moskau Stand: 10.03.2022 16:32 Uhr Alt-Kanzler Gerhard Schröder ist angeblich in Moskau, um sich mit Russlands Präsident Putin zu treffen. Das berichtet das Magazin "Politico".

Demnach soll heute ein Treffen zwischen Schröder und Putin stattfinden, bei dem es um den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gehen soll. Schröder soll als Vermittler auftreten, um mit Putin über ein schnellstmögliches Ende des Kriegs in der Ukraine zu sprechen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hatte vor einer Woche vorgeschlagen, dass Schröder zwischen der Ukraine und Russland vermitteln solle: "Er ist einer der wenigen hier in Deutschland, die womöglich noch einen direkten Draht zu Herrn Putin haben." Die Bundesregierung hat keine Kenntnis von einem angeblichen Treffen des russischen Präsidenten Putin mit Altkanzler Schröder.

Schröder soll Vertreter der Ukraine getroffen haben

Vor der Begegnung mit Putin habe sich der Altkanzler in Istanbul mit einem Abgeordneten der ukrainischen Friedensdelegation getroffen, schreibt "Politico" und verweist auf eine anonyme Quelle. Wegen seiner Nähe zum russischen Staatsoberhaupt Putin, seinen finanziellen Verbindungen zu russischen Staatskonzernen und seiner zurückhaltenden Kritik am Überfall Russlands auf die Ukraine stand Schröder zuletzt immer stärker unter Kritik.

