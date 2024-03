Stand: 21.03.2024 18:17 Uhr Maus in Bäckerei gefilmt: 19-Jähriger erpresst Besitzer

Ein 19-Jähriger hat in Hannover versucht, eine Bäckerei mit einem Video zu erpressen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der junge Mann bereits am Freitagabend eine Maus in dem Geschäft auf der Limmerstraße gefilmt. Am Montag sei er dann erneut in die Bäckerei gegangen und habe den nicht anwesenden Besitzer telefonisch aufgefordert, ihm eine niedrige dreistellige Geldsumme zu zahlen. Laut Polizei drohte er, andernfalls das Video an das Gesundheitsamt weiterzuleiten. Der 59-jährige Besitzer weigerte sich demnach, der Forderung nachzukommen. Daraufhin reif eine 19-jährige Mitarbeiterin die Polizei. Als die Beamtinnen und Beamten den 19-Jährigen auf den Verdacht eines versuchten Erpressungsversuchs hinwiesen, versuchte er laut Polizei zu fliehen. Nach eigenen Angaben konnte die Polizei den jungen Mann jedoch nicht weit entfernt festnehmen.

