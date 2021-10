Stand: 22.10.2021 12:53 Uhr Mauer eingestürzt - zwei Bauarbeiter schwer verletzt

In Hannover sind am Freitagmorgen zwei Bauarbeiter beim Einsturz einer Wand schwer verletzt worden. Die beiden 62 und 23 Jahre alten Männer waren laut Angaben eines Feuerwehrsprechers auf dem Dach eines Rohbaus im Stadtteil Vinnhorst beschäftigt, als eine etwa 2,20 Meter hohe Wand umfiel und auf die Männer stürzte. Einer der Verletzten wurde von der Feuerwehr aus den Trümmerteilen gezogen. Der andere Mann habe sich selbst befreit, so der Sprecher. Einer von ihnen erlitt schwere Beinverletzungen, der andere wurde an der Hand verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Die Ursache für das Unglück ist unklar. Polizei und Gewerbeaufsichtsamt ermitteln.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.10.2021 | 13:30 Uhr