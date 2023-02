Stand: 22.02.2023 15:34 Uhr Masterplan soll Fachkräfte nach Hannover locken

Die Stadt Hannover hat einen Masterplan erstellt, mit dem sie neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Verwaltung gewinnen will. Offene Stellen sollen so schneller besetzt werden. Vieles soll digitaler werden, indem Stellenbewerber online angeworben und ausgewählt werden. Das kann auf der Homepage geschehen, in einem extra Karriere-Portal oder in sozialen Netzwerken. Ziel ist, die Web-Auftritte professionell und modern zu gestalten und so vor allem junge Fachkräfte anzulocken. Momentan vergehen den Angaben zufolge oft Monate, bis eine Stelle neu besetzt ist. Bei Angestellten soll es künftig nur noch 48 Tage dauern.

