Maßregelvollzug: Zu wenig Platz wegen Corona

Niedersachsen hat nicht genug Platz im Maßregelvollzug, wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervorgeht. Demnach warten zurzeit 120 Straftäter, die wegen einer Sucht oder einer psychischen Krankheit vom Gericht als nicht oder eingeschränkt schuldfähig eingeschätzt werden, auf eine Unterbringungen in einem der zehn Standorte des Maßregelvollzugszentrums Niedersachsen. Das sind rund 30 mehr als vergangenen Oktober. Die durchschnittliche Wartezeit betrage sieben Monate. Die Landesregierung führt als Grund für den Anstieg an, dass während der Corona-Krise Personen verzögert entlassen worden seien. 98 Straftäter, die auf einen Therapieplatz warten, befinden sich laut Sozialministerium auf freiem Fuß. Von den übrigen gehe eine Gefahr aus - sie sitzen in Haft.

