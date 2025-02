Stand: 27.02.2025 14:46 Uhr Massenschlägerei zwischen zwei Familien in Neustadt

Die Polizei hat am Mittwochabend mit einem Großaufgebot eine Prügelei zwischen zwei Familien in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) beendet. Auslöser war offenbar ein Streit eines Paares vor dem Hintergrund häuslicher Gewalt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Elf Angehörige beider Seiten aus Neustadt und Liebenau hätten sich daraufhin auf dem Bahnhofsvorplatz in Neustadt geprügelt, die Beamten stellten später auch ein Messer sicher. Insgesamt seien drei Personen aus beiden Gruppen leicht verletzt worden, heißt es weiter. Die Beteiligten wurden vorübergehend festgenommen. Wegen der unübersichtlichen Lage waren 20 Streifenwagen aus den Inspektionen Hannover, Garbsen und Nienburg im Einsatz.

