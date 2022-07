Massenkarambolage auf der A7: Vier Verletzte bei Berkhof Stand: 25.07.2022 20:02 Uhr Hinter Niedersachsen liegt ein Stau-Wochenende mit langen Wartezeiten auf den Autobahnen des Landes. Auf der Autobahn 7 startete die neue Woche ebenfalls mit Behinderungen.

In Höhe der Anschlussstelle Berkhof waren am Montagvormittag acht Fahrzeuge ineinander gefahren. Die Massenkarambolage ereignete sich auf der linken Fahrspur in Richtung Norden. Vier Personen erlitten schwere Verletzungen und kamen mit Rettungswagen und Notarztbegleitung in hannoversche Krankenhäuser, wie ein Sprecher der Feuerwehr Hannover sagte. Der Rettungshubschrauber Christoph Niedersachsen landete an der Unfallstelle, flog dann aber ohne Patient wieder ab. Die A7 war in Richtung Norden zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern Länge.

Bus bringt Betroffene in Gerätehaus

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus der Gemeinde Wedemark kümmerten sich um die 21 Personen, die in den Unfall-Autos gesessen hatten. Sie versorgten die Betroffenen unter einer Brücke mit Wasser. Ein Bus der Feuerwehr Hannover transportierte die Gruppe nach Abschluss der Unfallaufnahme ins Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Mellendorf. Von dort konnten sie die Weiterreise an die jeweiligen Bestimmungsorte organisieren, so Hillinger.

A7 Richtung Süden: Lkw brennt in Höhe Anderten

Im Süden von Hannover war die A7 am Morgen für kurze Zeit in Richtung Kassel gesperrt. Ein mit 90 Kubikmetern Müll beladener Lastkraftwagen hatte gegen 9.15 Uhr an der Anschlussstelle Hannover-Anderten Feuer gefangen. Die Feuerwehr entlud den Abfall auf die Straße und löschte ihn. Verletzt wurde niemand. Die Polizei leitete den Verkehr auf einer einspurigen Straße jenseits der Autobahn an der Unglücksstelle vorbei. Am frühen Nachmittag war die Autobahn wieder auf allen drei Spuren befahrbar.

