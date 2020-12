Stand: 22.12.2020 11:50 Uhr Maskierte überfallen Tankstelle in Rinteln

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Rinteln ermittelt die Polizei. Zwei maskierte Männer hatten gestern Abend gegen 20 Uhr eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Nachdem sie die Tageseinnahmen erbeutet hatten, flüchteten die Unbekannten auf Fahrrädern. Am Nachmittag hatten zudem zwei Unbekannte versucht, einen Kiosk in der Bückeburger Innenstadt zu überfallen. Nachdem der Besitzer sich eingeschlossen und angekündigt hatte, die Polizei zu rufen, flohen die beiden Unbekannten ohne Beute. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.12.2020 | 10:30 Uhr