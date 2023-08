Stand: 03.08.2023 12:41 Uhr Maskierte Männer überfallen Pflegekraft in Wohnung von Seniorin

Fünf Unbekannte haben in Hannover im Stadtteil Marienwerder am späten Dienstagnachmittag eine Pflegekraft in der Wohnung einer Seniorin überfallen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, klingelten die Unbekannten an der Tür und überwältigten die Pflegekraft, als sie aufmachte. Die Männer nahmen einen Tresor mit Bargeld, Festnetz und Handys mit. Die Seniorin befand sich im Nebenraum und bekam von dem Überfall nach eigener Aussage nichts mit. Zur Schadenshöhe machten die Beamten noch keine Angaben. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Zeugen. Die Gesuchten sind männlich, zirka 1,60 bis 1,80 Meter groß und trugen zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung und Masken mit Sehschlitzen. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.08.2023 | 15:00 Uhr