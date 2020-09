Stand: 13.09.2020 14:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Maskenstreit eskaliert in S-Bahn nach Hildesheim

In einer S-Bahn von Hannover nach Hildesheim ist am Samstagmorgen ein Maskenstreit eskaliert. Laut Polizei hatten ein 35-Jähriger und seine 32-jährige Begleiterin zwei junge Männer (16 und 20 Jahre alt) darauf hingewiesen, ihren Mund-Nasenschutz nicht unter der Nase zu tragen, sondern richtig aufzusetzen. In der Folge kam es zu einem Handgemenge, das eskalierte und zu Würgegriffen und Schlägen mit einem Handy auf den Kopf des 35-Jährigen führte. Das Zugpersonal alarmierte die Bundespolizei und stoppte die S-Bahn in Rethen (Region Hannover). Gegen die drei Männer werde nun wegen Körperverletzung ermittelt, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit.

