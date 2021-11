Stand: 05.11.2021 11:44 Uhr Maske verweigert: Gesuchter 19-Jähriger geht Polizei ins Netz

Die Bundespolizei in Hannover hat am Donnerstagabend einen 19-Jährigen festgenommen, gegen den seit zwei Monaten ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Der junge Mann war kontrolliert worden, nachdem er im Zug keinen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen wollte und das Zugpersonal die Bundespolizei zu Hilfe rief. Dabei stellten die Beamten fest, dass der wohnungslose Mann gesucht wird. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der 19-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.11.2021 | 13:30 Uhr