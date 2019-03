Stand: 11.03.2019 14:16 Uhr

Masernausbruch: Wie viele Schulverbote gibt es?

Noch bis heute Nachmittag können 190 Schüler und Lehrer der Oskar-Schindler-Gesamtschule in Hildesheim beim zuständigen Gesundheitsamt nachweisen, dass sie gegen Masern geimpft sind. Wer das nicht macht, darf die Schule bis zum 22. März nicht betreten. Denn dort waren jüngst zwei Schüler an Masern erkrankt. Es sind zwei von insgesamt 17 Maser-Fällen im Landkreis Hildesheim, die seit Anfang des Jahres aufgetreten sind. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr wurden niedersachsenweit nur 18 Masern-Fälle registriert. An der Gesamtschule gab es zum Wochenbeginn keine neuen Krankheitsfälle. Angaben über die Zahl der Schüler und Lehrer, die ihren Impfschutz heute nachträglich beim Gesundheitsamt überprüfen ließen, gibt es nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen frühestens am Dienstagnachmittag.

Gesundheitsamt kontrolliert 600 Schüler und Lehrer

Bereits am Freitag hatten vier Teams des Gesundheitsamts die Impfpässe von Schülern, Lehrern und anderen Schulbeschäftigten kontrolliert. 510 von ihnen konnten ihren Impfschutz nachweisen. Die übrigen 190 Personen hatten entweder ihre Ausweise vergessen oder waren nicht immunisiert. Unter ihnen sind nach Angaben der Schulleiterin hauptsächlich Schüler und nur wenige Lehrkräfte. Bis heute um 16 Uhr können sie den Nachweis über den Impfschutz nachreichen. Einige der betroffenen Schüler hätten ihre Impfpässe heute Morgen in der Schule vorgezeigt, so die Schulleiterin. Zuständig für die Kontrolle sei aber das Gesundheitsamt. Nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums geht es bei der Impfschutz-Kontrolle darum, eine Ausbreitung der hoch ansteckenden und für ungeimpfte Menschen gefährlichen Krankheit zu verhindern. Die Schule müsse in Absprache mit der Kreisgesundheitsbehörde eine rechtliche Abwägung zwischen der Schulpflicht und dem Schutz der Kinder vornehmen.

Insgesamt 27 Masern-Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen sind seit Jahresbeginn 26 Masern-Erkrankungen nachgewiesen worden. Noch wissen die Mitarbeiter des Landesgesundheitsamtes nicht, wie es zur großen Fallzahl in Hildesheim kommt. Das könne erst im Nachhinein analysiert werden, so der Behördensprecher. Vorerst rechne die Behörde aber mit weiteren Masernfällen im Land. Entsprechend raten Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Gesundheitsministerin Carola Reimann (beide SPD) Bürgern dazu, ihren Impfstatus zu prüfen und sich gegebenenfalls impfen zu lassen.

