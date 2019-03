Stand: 20.03.2019 20:37 Uhr

Masern nun auch in Hannover und im Nordosten

In Hannover müssen von Donnerstag an sechs Schüler für rund zwei Wochen zu Hause bleiben, weil sie keinen ausreichenden Schutz gegen Masern nachweisen konnten. Nach einem Masernfall an einer Grundschule im Stadtteil Döhren hatte die Region die Impfpässe aller Schüler kontrollieren lassen.

Masern in Landkreisen Harburg, Uelzen, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg

Auch in Nordost-Niedersachsen tauchen erste Masernfälle auf, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet: Der Landkreis Harburg meldet vier erkrankte Personen. Die Betroffenen seien Erwachsene, Schüler seien nicht darunter, heißt es vom Landkreis. Dies seien deutlich mehr Fälle als im vergangenen Jahr. Im Landkreis Uelzen gibt es ebenfalls einen Fall. Im Landkreis Lüneburg hat sich ein Säugling infiziert, ebenso im Landkreis Lüchow Dannenberg.

Videos 00:32 Masern: Impfkontrolle an Hildesheimer Schulen An zwei weiteren Schulen in Hildesheim müssen Schüler und Mitarbeiter einen Impfschutz gegen Masern nachweisen. An beiden Schulen gibt es je einen Masern-Fall. Video (00:32 min)

Neun Hildesheimer Schüler müssen zu Hause bleiben

Stark betroffen vom Masernausbruch ist der Landkreis Hildesheim. Dort dürfen neun Kinder und Jugendliche von zwei Schulen im Stadtgebiet Hildesheim bis zum Monatsende nicht am Unterricht teilnehmen. Das teilte der Landkreis mit. An der St.-Augustinus-Schule wurde ein entsprechendes Verbot ausgesprochen, an der Waldorfschule sind es acht Verbote. Die betroffenen Schüler konnten keinen Impfschutz nachweisen, heißt es. Im Landkreis Hildesheim sind momentan 28 Masern-Fälle aktenkundig.

Mehr als 100 Schulverbote

In den vergangenen Wochen hatte der Landkreis Hildesheim an mehreren Schulen Masern-Fälle gemeldet. Mehr als 100 Schüler, Lehrkräfte und andere Mitarbeiter durften die Schulen nach Kontrollen wegen des fehlenden Impfschutzes zeitweise nicht betreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.03.2019 | 14:30 Uhr