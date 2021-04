Stand: 30.04.2021 11:44 Uhr Maschseefest wegen Corona offiziell auf 2022 verschoben

Das 35. Maschseefest in Hannover wird wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben und findet erst im nächsten Jahr statt - und zwar vom 27. Juli bis zum 14. August 2022. Das vermeldete die Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) am Freitag offiziell. Nach den geltenden Regeln ist die Durchführung eines Festes mit durchschnittlich mehr als zwei Millionen Gästen nicht möglich. Das aktuelle Infektionsgeschehen sowie die benötigte Vorlaufzeit für die Planungen des Maschseefests ließen daher nur diese erneute Absage zu, so der Veranstaltenden. Gleichzeitig werde aber bereits an neuen Maßnahmen und Konzepten für das kommende Jahr gearbeitet. Bei der 35. Ausgabe des Volksfestes sollen den Besuchenden unter anderem wieder viele exotische Gastronomie-Konzepte geboten werden.

