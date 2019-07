Stand: 31.07.2019 20:29 Uhr

Maschseefest: Party in Hannover hat begonnen

Seit Mittwoch ist das Ufer des Maschsees in Hannover wieder eine riesige Partymeile. 19 Tage dauert das größte Volksfest Niedersachsens. In dieser Zeit wird den Besuchern des Maschseefests wie immer einiges geboten: Live-Musik unter freiem Himmel auf verschiedenen Bühnen, sportliche Aktionen auf dem See, Kleinkunst, internationale Gastronomie, ein Kinderprogramm und vor allem viel Party-Stimmung gehören dazu. Hier gibt es das komplette Programm in der Übersicht zum Download.

Startschuss fürs Maschseefest in Hannover Hallo Niedersachsen - 31.07.2019 19:30 Uhr Das Maschseefest ist eines der größten Volksfeste im Norden, auch dieses Jahr werden wieder Millionen Besucher erwartet. Reporterin Nadja Babalola berichtet aus Hannover.







2018 mehr als 2,4 Millionen Gäste am See

Im vergangenen Jahr kamen bei strahlendem Sonnenschein mehr als 2,4 Millionen Gäste. Die Veranstalter hoffen auch in diesem Jahr auf gutes Wetter, denn es besteht offensichtlich ein klarer Zusammenhang zwischen der Anzahl der Sonnenstunden und der Anzahl der Besucher.

Mehr als 90 Auftritte und Konzerte

2018 standen an den 19 Tagen des Festes rund 90 Bands, Chöre und Musiker auf den Bühnen, außerdem traten mehr als 20 DJs und rund 50 Kleinkünstler und Walkacts auf. Auf dem See wurden Veranstaltungen wie Fackelschwimmen, ein Funboot- und ein Entenrennen präsentiert. Ein Ideen-Boulevard verwandelte außerdem das Nordufer in eine digitale Kreativmeile: In 27 Zelten stellten Unternehmen ihre Ideen für ein digitales Hannover vor. Mit dabei waren unter anderem die Verkehrsbetriebe Üstra, der Heise Verlag und die Deutsche Messe sowie kleine Start-ups aus der Region Hannover. Helfer der Johanniter-Unfallhilfe leisteten dem Veranstalter zufolge insgesamt mehr als 3.000 ehrenamtliche Einsatzstunden.

