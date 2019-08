Stand: 08.08.2019 11:34 Uhr

Maschinenpistole der Celler Polizei verschwunden

Nach dem Verschwinden einer geheimen Akte des Landeskriminalamts (LKA) ist heute eine weitere Panne bei den niedersächsischen Sicherheitsbehörden bekannt geworden: Bereits Ende März wurde in der Polizeiinspektion Celle bemerkt, dass eine Dienstwaffe vom Typ MP5 des Herstellers Heckler & Koch samt zwei Magazinen Munition verschwunden ist. Das hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) heute dem zuständigen Innenausschuss mitgeteilt. Erst im Mai habe die Polizeiinspektion den Verlust der zuständigen übergeordneten Polizeidirektion gemeldet. Trotz umfangreicher Ermittlungen sei die Suche nach der Waffe bis heute erfolglos geblieben, so Pistorius. Er sprach von einem unhaltbaren Vorfall. Der weitere Bestand an Maschinenpistolen bei der Polizei in Niedersachsen sei nach bisherigen Erkenntnissen vollständig.

Erneut Akten aus LKA in Hannover verschwunden? Hallo Niedersachsen - 01.08.2019 19:30 Uhr Nach NDR Recherchen ist im LKA Niedersachsen eine möglicherweise brisante Akte seit Monaten verschwunden. Gerade erst hatte der Diebstahl geheimer Unterlagen für Aufsehen gesorgt.







2,67 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen LKA-Akte verschwunden: Pistorius vor Ausschuss Heute informiert Innenminister Pistorius den zuständigen Ausschuss im Landtag zum Fall einer vermissten LKA-Akte. Sie ist bereits seit einem Jahr verschwunden. (08.08.2019) mehr Aktenverlust auch beim Verfassungsschutz Nach dem LKA muss auch Niedersachsens Verfassungsschutz Aktenverlust und Handydiebstahl einräumen. Auch ein als Verschlusssache eingestuftes Papier war zeitweilig verschwunden. (02.08.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.08.2019 | 12:00 Uhr