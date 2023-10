Stand: 30.10.2023 11:34 Uhr Marktkirche will Lüpertz-Fenster am Reformationstag einweihen

Am Dienstag, dem Reformationstag, soll das sogenannte Reformationsfenster von Künstler Markus Lüpertz mit einem Gottesdienst und einem Empfang in der Marktkirche Hannover offiziell eingeweiht werden. Lüpertz und Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) seien zur Einweihung eingeladen und würden erwartet, teilte eine Sprecherin des Evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverbands Hannover mit. Eingebaut ist das Kirchenfenster bereits seit drei Wochen. Das Fenster steht jedoch gleich doppelt in der Kritik. Zum einen hatte ein jahrelanger Rechtsstreit den Einbau verzögert. Der Kläger sah durch das bunte Fenster das Erbe seines Stiefvaters in Gefahr, der die Marktkirche nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg als Architekt mit einer "Atmosphäre der Schlichtheit" neu gestaltet habe. Zum anderen hatte Gerhard Schröder, ein Freund von Lüpertz, das Fenster initiiert und Spenden gesammelt. Nachdem Schröder wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Kritik geriet, wurde ein großer Teil der Gelder an einen Ukraine-Hilfsfonds umgeleitet. Seitdem hat die Gemeinde selbst Spenden zusammengetragen. Die Kosten belaufen sich nach Angaben der Sprecherin auf rund 120.000 Euro.

