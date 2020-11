Stand: 09.11.2020 19:03 Uhr Marklohe: Lastwagen kollidiert an Bahnübergang mit Güterzug

In Marklohe (Lankreis Nienburg) ist am Montag ein Güterzug mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Lkw-Fahrer dabei leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang. Vermutlich habe der Lkw-Fahrer den Zug, der Tankwaggons geladen hatte, übersehen, so der Sprecher. Gefahrgut sei nicht ausgelaufen, obwohl der Zug entgleiste. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

VIDEO: Marklohe: Lkw stößt an Bahnübergang mit Güterzug zusammen (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.11.2020 | 19:00 Uhr