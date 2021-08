Marklohe: Havarierter Frachter auf Weser weggeschleppt Stand: 16.08.2021 15:35 Uhr Der Havarist auf der Weser bei Marklohe im Landkreis Nienburg ist sicher abgeschleppt worden. Die Arbeiten gingen schneller voran als erwartet. Der Fluss ist aber noch nicht wieder freigegeben.

Wie ein Sprecher der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung mitteilte, hat das Ausbaggern des geladenen Mais gut funktioniert. Die Experten hätten das Schiff anschließend als schwimmfähig beurteilt. Das Leck befände sich nach dem Entladen über Wasser, so die Experten. Das Binnenschiff wurde drei Kilometer stromaufwärts zu einem Liegeplatz bei Nienburg geschleppt. Am Nachmittag wurde der Kran zurückgebaut, der das vor mehr als einer Woche gesunkene Binnenschiff angehoben hatte.

Weser könnte schon morgen wieder frei sein

Nun muss die Behörde noch einmal kontrollieren, ob dieser Abschnitt der Weser für Schiffe wieder sicher befahrbar ist. Es könnte zum Beispiel sein, dass noch Teile vom Schiff auf dem Grund des Flusses liegen, hieß es. Erst wenn das kontrolliert ist, kann die Weser wieder freigegeben werden. Das wird nach Angaben der Behörde morgen sein - und damit zwei Tage früher als geplant.

Kran hebt den Frachter vom Wesergrund

Eine niederländische Spezialfirma hatte die 600 Tonnen Mais, die der Frachter geladen hatte, am Wochenende fast komplett auf andere Schiffe umgeladen. Daraufhin hob am Sonntagabend ein Schwimmkran den Frachter komplett an, wie ein Feuerwehrsprecher dem NDR in Niedersachsen sagte. Bis 3 Uhr in der Nacht sei dann Wasser aus dem Schiff abgepumpt worden.

Ermittlungen gegen Schiffsführer

Der Frachter war am Sonntag vor einer Woche bei Marklohe auf der Weser mit einem anderen Binnenschiff zusammengestoßen und daraufhin gesunken. Verletzt wurde niemand. Als Ursache gelten Fahrfehler beider Kapitäne. Gegen die Schiffsführer wurden den Angaben zufolge Strafverfahren wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs eingeleitet. Alkohol und Drogen hat die Polizei als Unfallursache ausgeschlossen.

Großer Umweg für Binnenschiffe

Die wichtige Wasserstraße ist seit der Kollision gesperrt. Binnenschiffe müssen über den Dortmund-Ems-Kanal ausweichen und damit einen tagelangen Umweg in Kauf nehmen.

