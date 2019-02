Stand: 09.02.2019 12:09 Uhr

Marienburg: Ernst August wehrt sich gegen Verkauf von Christoph Hamann

Im Streit um das Welfenschloss Marienburg in Pattensen bei Hannover hat sich Ernst August Prinz von Hannover an das Land Niedersachsen gewandt - inklusive einer scharfen Attacke gegen den eigenen Sohn. In einem 32-seitigen Schreiben begründet die Berliner Anwaltskanzlei des 64-Jährigen, warum das Land die Marienburg keinesfalls vom Erbprinzen kaufen dürfe. Schon im Anschreiben ist vom "treulosen Sohn" Ernst August junior die Rede, von "rechtswidrigen" Verkaufsplänen und Schenkungsverträgen, die nun nicht mehr gelten sollen. Weiter heißt es darin, der Vater sei "schwer enttäuscht", habe in der Zeitschrift "Bunte" von seiner "Absetzung als Familienoberhaupt" gelesen und werde von seinem Sohn "finanziell ausgehungert". Adressaten des Schreibens sind Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und das Ministerium für Wissenschaft und Kultur unter Leitung von Björn Thümler (CDU).

Verkauf nur mit Erlaubnis des Vorbesitzers?

Der Grund für den Streit zwischen Vater und Sohn sind die Pläne des Juniors, die sanierungsbedürftige Marienburg mit ihren Kunstschätzen für einen symbolischen Euro an ein Tochterunternehmen der landeseigenen Klosterkammer zu verkaufen. Der 35-Jährige sagt, er könne für die Sanierung des Welfenstammsitzes nicht aufkommen. Sein Vater behauptet das Gegenteil und fordert das als Schenkung übertragene Schloss zurück. Der Sohn sieht sich im Recht und verweist auf entsprechende Einträge im Grundbuch des Amtsgerichtes Springe. Der Senior hält dagegen und führt einen im Erbrecht wichtigen Begriff ein, die sogenannte Rückauflassungsvormerkung. Diese besagt, dass der neue Eigentümer, also Ernst August junior, eine Immobilie nicht gegen den Willen des Vorbesitzers, also Ernst August senior, veräußern darf. Er benötige dessen Zustimmung. Und weiter noch: Sollte der neue Besitzer bestimmte zuvor getroffene Vereinbarungen nicht einhalten, erhält der Vorbesitzer das Erbe zurück.

Ernst August senior: Verkauf verrät das Familienerbe

In diesem Falle würde die Rückauflassungsvormerkung greifen, und genau das will Ernst August senior nun erreichen. Der geplante Verkauf der Marienburg verrate das Familienerbe. Und auch die Heirat des Sohnes mit einer Bürgerlichen aus Russland missfällt dem Vater sehr. Das Problem: Die sogenannte Rückauflassungsvormerkung gab es zwar einmal, sie ist aber 2010 von einem Beauftragten von Ernst August senior aus dem Grundbuch gelöscht worden. Dessen Anwälte schreiben nun, aus Sicht von Ernst August senior sei die Löschung "hinter seinem Rücken gemacht" worden. Genauer am 22. Oktober 2010, heimlich, bei einem Notar in Hannover. Der eigene Beauftragte sei vom Sohn quasi umgedreht worden und habe gegen den Willen des Vaters gehandelt. Verriet also der Sohn den Vater?

Videos 01:26 NDR//Aktuell Verkauf der Marienburg liegt auf Eis NDR//Aktuell Der geplante Verkauf der maroden Marienburg an die öffentliche Hand ist vorerst gestoppt. Grund ist ein Streit zwischen Erbprinz Ernst August von Hannover und seinem Vater. Video (01:26 min)

Welfen-Streit: Vater fühlt sich vom Sohn hintergangen

Der Junior ist jedenfalls aufgefordert, die Vormerkung im Grundbuch wieder einzutragen - bislang offensichtlich ohne Reaktion. Die Anwaltskanzlei behauptet, dass Vater und Sohn "nie über die Löschung der Auflassungsvormerkungen gesprochen" hätten. Dementsprechend habe der Vater seine Schenkungen an den Sohn am 30. Juni 2017 widerrufen. "Alles in allem haben Sie jedes dankbare Verhalten vermissen lassen, das ein Vater von seinem Sohn für solche Schenkungen erwarten kann", so schreiben es die Anwälte des Vaters in dessen Schenkungswiderruf vom 30. Juni 2017 an den Sohn. Ernst August senior führt somit "groben Undank" als Kriterium für den Widerruf der Schenkung an.

"Abkömmlinge" des Sohnes "nicht nachfolgeberechtigt"

Zudem lässt Ernst August senior darlegen, dass er seine Zustimmung zur Heirat seines Sohnes nie erteilt habe. Deshalb seien nach dem Hausgesetz "Abkömmlinge von Ernst August junior nicht nachfolgeberechtigt" und "dessen Interesse am Fortbestehen des Stammsitzes offenbar erloschen".

Ministerium will sich nicht einmischen

Das niedersächsische Kulturministerium will sich nun Zeit lassen mit der Lektüre und Prüfung des Schreibens sowie mit der Entscheidung, wie es weitergehen soll mit der Marienburg. Sich einmischen in einen Familienstreit, so Sprecherin Anna Anding, wolle man auf gar keinen Fall.

Sanierung kostet mindestens 27 Millionen Euro

Im November vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass das Land und der Erbprinz miteinander in Verkaufsverhandlungen stehen. Die Sanierungskosten in Höhe von mindestens 27 Millionen Euro wollen sich Bund und Land demnach je zur Hälfte teilen. Die Unterhaltungskosten sollen aus laufenden Einnahmen bestritten werden. Der Bund der Steuerzahler in Niedersachsen und die Grüne Landtagsfraktionen warnen vor Millionen schweren Folgekosten, die vom Steuerzahler getragen werden müssten.

