Marienburg: Ernst August senior legt Einspruch ein

Der Streit um den Verkauf der Marienburg in Pattensen (Region Hannover) droht zu einer Hängepartie zu werden. Grund ist ein Schreiben von Ernst August senior an das Wissenschaftsministerium. Der 64-Jährige versucht mit seiner Stellungnahme zu verhindern, dass sein Sohn Ernst August junior das Schloss an das Land verkauft. Nach NDR Informationen soll das Schreiben des Vaters mehr als 30 Seiten umfassen. Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte dem NDR am Dienstag den Eingang des Schreibens. Dieses werde nun geprüft, hieß es.

Ernst August senior beharrt auf Eigentum Niedersachsen 18.00 - 05.02.2019 19:30 Uhr Autor/in: Christoph Hamann Prinz Ernst August senior hat einen 30-seitigen Einspruch gegen den Verkauf der Marienburg eingereicht. Er will den Verkauf des Welfenschlosses an das Land verhindern.







Ernst August junior hält an Verkaufsplänen fest

Ernst August senior hatte seinem Sohn im Jahr 2004 die Marienburg zusammen mit anderen Immobilien und Grundstücken als Schenkung überlassen. Inzwischen behauptet er aber, diesen Schritt "wegen groben Undanks" widerrufen zu haben. Der Junior hält sich dagegen weiter für den rechtmäßigen Eigentümer. Weil er nach eigenen Angaben nicht genug Geld hat, um das Schloss zu sanieren, will er es an das Land verkaufen. Die beiden Welfen liegen bereits seit Längerem im Clinch. Der Vater wirft dem Erbprinzen unter anderem vor, ihn systematisch aus der Verwaltung des Familienbesitzes gedrängt zu haben.

Minister Thümler: Vater und Sohn müssen Lage klären

Die niedersächsische Landesregierung hatte nach dem Widerruf der Schenkung eine Übernahme des Schlosses vorerst auf Eis gelegt. Das Land könne unmöglich als Schiedsrichter in dieser Sache auftreten, sagte Wissenschafts- und Kulturminister Björn Thümler (CDU) im Dezember. Das Land hatte Ende November angekündigt, dass eine Immobilien-Gesellschaft der Klosterkammer die Marienburg zum Jahresende für einen symbolischen Euro kaufen werde. Das Schloss soll im Gegenzug für rund 27 Millionen Euro saniert werden.

Marienburg: Ein Märchenschloss aus Vogelperspektive









