Marathon am Sonntag: Zahlreiche Straßen in Hannover gesperrt Stand: 12.04.2024 17:46 Uhr Bis zu 20.000 Läuferinnen und Läufer, bis zu 180.000 Menschen an der Strecke: Hannover ist an diesem Wochenende wieder im Marathon-Fieber. Wegen der Großveranstaltung werden viele Straßen gesperrt.

Für den Hannover-Marathon kommt auch in diesem Jahr wieder die Lauf-Elite aus aller Welt in Niedersachsens Landeshauptstadt. Wie jedes Jahr führt die Strecke quer durch die Stadt, viele Straßen werden daher am Sonntag ab 7.30 Uhr gesperrt, darunter auch einige Hauptverkehrsrouten und Zufahrten in die City, teilte die Stadt mit. Umleitungsrouten sind eingerichtet, zudem gibt es Durchlassstellen, an denen man die gesperrte Strecke überqueren kann. Wer sie nutzt, müsse allerdings mit Wartezeiten rechnen, heißt es.

Hier richtet die Stadt am Sonntag Durchlassstellen ein:

Riepestraße / Heuerstraße / Landwehrgraben

Hildesheimer Straße / Abelmannstraße

Hildesheimer Straße / Raimundstraße

Hildesheimer Straße / Krausenstraße / Bürgermeister-Fink-Straße

Rundestraße / Fernroder Straße

Berliner Allee/Königstraße

Hermann-Bahlsen-Allee / Gehägestraße

Klingerstraße / Hermann-Bahlsen-Allee

Groß-Buchholzer Kirchweg / Kapellenbrink /Hesemannstraße

Podbielskistraße / Klingerstraße

Podbielskistraße / Hermann-Bahlsen-Allee

Hohenzollernstraße / Heinrichstraße

Friesenstraße / Eichstraße

Lister Kirchweg / Ferdinand-Wallbrecht-Straße

Melanchthonstraße / Vahrenwalder Straße / Niedersachsenring

Melanchthonstraße / Guts-Muths-Straße

Weidendamm / Kopernikusstraße (nur stadtauswärts)

Engelbosteler Damm / Kopernikusstraße

Kapitän-von-Müller-Straße / Wilhelmshavener Straße / Theodor-Krüger-Straße

Goethestraße / Leibnizufer

Schmiedestraße / Karmarschstraße / Marktstraße

Pasteurallee / Meersmannufer

Podbielskistraße /Gehaplatz

Ferdinand-Wallbrecht-Straße / Waldstraße

Halteverbot entlang der Laufstrecke

Bereits seit Donnerstag ist die Culemannstraße am Neuen Rathaus dicht. Seit Freitagabend ist auch der Start- und Zielbereich am Rathaus am Friedrichswall komplett gesperrt. Entlang der Laufstrecken stehen bereits seit einigen Tagen Halteverbotsschilder. Fahrzeuge, die dort abgestellt sind, würden kostenpflichtig entfernt, heißt es von der Stadt. Am späten Sonntagnachmittag sollen die meisten Straßen wieder freigegeben werden.

