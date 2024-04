Stand: 12.04.2024 06:13 Uhr Marathon am Sonntag: Zahlreiche Straßen in Hannover gesperrt

Für den Hannover-Marathon am Sonntag werden in der Landeshauptstadt viele Straßen gesperrt. Bereits seit Donnerstag ist die Culemannstraße in der Innenstadt dicht. Am Freitag ist auch der Friedrichswall vor dem Start- und Zielbereich am Rathaus nicht befahrbar. Auf größere Verkehrsprobleme müssen sich Autofahrer dann am Sonntag einstellen. Ab 07.30 Uhr sind in den Stadtteilen Mitte, Döhren, List, Vahrenwald, Groß-Buchholz, Nordstadt, Südstadt und Oststadt viele Straßen für die Sportlerinnen und Sportler gesperrt. Darunter befinden sich nach Angaben der Stadt Hannover auch einige zentrale Zufahrten in die City. Am späten Sonntagnachmittag sollen die meisten Straßen wieder freigegeben werden.

