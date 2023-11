Stand: 16.11.2023 16:15 Uhr Mann wird in Celle niedergestochen - 25-Jähriger festgenommen

Die Polizei Celle ermittelt gegen einen 25 Jahre alten Mann. Er soll versucht haben, einen anderen Mann zu töten. Nach Angaben der Polizei kam es am Mittwochnachmittag in einem Hochhaus zwischen zwei 25- und 26-jährigen Männern zu einem Streit. Dabei habe der Jüngere mit einem scharfkantigen Gegenstand auf den Älteren in Brust und Rücken eingestochen und sei daraufhin geflüchtet, sagte die Polizei. Diese konnte den Tatverdächtigen nach eigenen Angaben aber kurze Zeit später festnehmen. Der 26-Jährige sei im Krankenhaus notoperiert worden und weiterhin in kritischem Zustand. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.11.2023 | 13:30 Uhr