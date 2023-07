Mann stürzt mit E-Scooter von Dachterrasse und stirbt Stand: 04.07.2023 14:28 Uhr Ein 59-jähriger Mann ist in Gronau (Landkreis Hildesheim) offenbar mit einem E-Scooter von der Dachterrasse im ersten Obergeschoss gestürzt. Eine Frau entdeckte ihn leblos im Garten.

Wie die Polizei mitteilte, konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Lebend war der Mann demnach zuletzt am vergangenen Freitagmittag gesehen worden.

E-Scooter stößt gegen Geländer - Mann stürzt in die Tiefe

Laut Polizei hat der 59-Jährige offenbar einen E-Scooter auf der Terrasse des Hauses ausprobiert. In der Folge verlor er den Angaben zufolge die Kontrolle über das Gefährt und stieß gegen das Geländer. Dabei soll er über die Brüstung in die Tiefe gestürzt sein. Bevor die 49-jährige Frau ihn am Samstagvormittag entdeckte, soll er dort mehrere Stunden gelegen haben. Hinweise auf ein Verbrechen oder Fremdverschulden sieht die Polizei derzeit nicht.

