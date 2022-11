Stand: 21.11.2022 16:16 Uhr Mann soll in Hildesheim den Hitlergruß gezeigt haben

Das Staatsschutzkommissariat der Polizei Hildesheim ermittelt gegen einen 50-Jährigen aus Hildesheim. Der Mann soll Ende Oktober während einer Versammlung zum Thema "Solidarität mit den Menschen in Afghanistan" in der Innenstadt den Hitlergruß gezeigt haben. Dabei soll er sich am Bahnhofsplatz in der Nähe eines Bäckerei-Verkaufsstandes aufgehalten haben. Die Polizei Hildesheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05121) 939 115 zu melden.

