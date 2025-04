Stand: 09.04.2025 17:30 Uhr Nienburg: Mann rast mit Auto rückwarts ums Frühlingsmarkt-Gelände

Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag mit seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit rückwärts das Gelände des Frühlingsmarkts in Nienburg (Weser) umfahren. Das hätten die Ermittlungen ergeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zunächst waren die Beamten davon ausgegangen, dass der Mann direkt über den Markt gefahren ist, hieß es in einer ersten Meldung am Dienstag. Den Angaben zufolge mussten sich mehrere Personen mit einem Sprung zur Seite vor dem heranrasenden Wagen retten. Verletzt wurde niemand. Anschließend setzte der Mann dann laut Polizei seine Fahrt vorwärts fort, um dann kurz darauf verkehrsbedingt zu wenden und den Weg in Richtung Polizeiakademie einzuschlagen. Dort wurde er dann von Polizisten gestoppt. Der Fahrer des blauen Ford Mondeo ist den Beamten inzwischen namentlich bekannt. Dennoch sucht die Polizei weiter nach Zeugen oder Betroffenen des gefährlichen Manövers und bittet diese, sich unter der Telefonnummer (05021) 92 12 0 zu melden.

