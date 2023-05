Stand: 21.05.2023 11:15 Uhr Mann randaliert bei Feuerwehrfest: Neun Autos beschädigt

Am Rande eines Feuerwehrfestes in Holle (Landkreis Hildesheim) hat ein Mann mehrere Autos beschädigt. Laut Polizeiangaben vom Sonntag war er zuvor auf dem Fest im Ortsteil Sottrum derart negativ aufgefallen, dass der Sicherheitsdienst ihn zum Gehen aufforderte. Anschließend habe der Mann Außenspiegel von mindestens neun abgestellten Autos abgetreten. Zeugen sahen ihn dabei und alarmierten die Polizei. Gegen den Mann wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Falls im Umfeld des am Freitag begonnenen Feuerwehrfestes weitere Schäden an Fahrzeugen entdeckt werden, sollen sich Betroffene bei der Polizei unter der Telefonnummer (05063) 90 10 melden.

