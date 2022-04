Stand: 12.04.2022 11:38 Uhr Mann prallt mit Auto gegen Baum und wird schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Region Hannover ist ein 62-jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der Mann am Montag mit seinem Pkw die Kontrolle auf der Landesstraße 391 verloren. Zwischen dem Gehrdener Ortsteil Lemmie und Wennigsen prallte das Auto gegen einen Baum. Der 62-Jährige musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Landstraße L391 musste für die Aufräumarbeiten zwei Stunden lang gesperrt werden.

