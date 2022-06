Mann mit Axt erschlagen: Suche nach Verdächtigem geht weiter Stand: 22.06.2022 09:13 Uhr Mit einem Großaufgebot hat die Polizei gestern Abend in Stemmen bei Rinteln nach einem 36-Jährigen gesucht. Er steht im Verdacht, einen 39-Jährigen aus Eifersucht mit einer Axt getötet zu haben.

Der 36-Jährige ist seit dem Wochenende auf der Flucht. Mehrere Menschen hatten sich gestern bei der Polizei gemeldet, die angaben, den Mann in Stemmen gesehen zu haben, unter anderem in einem Kieswerk. Dort konzentrierten sich am Abend die Polizeikräfte. Zahlreiche Beamte, Suchhunde und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Die Suche nach dem 36-Jährigen blieb allerdings ohne Erfolg. Wie ein Sprecher der Polizei Bielefeld heute Morgen sagte, läuft die Fahndung weiter. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann weiterhin zu Fuß unterwegs ist. Der 36-Jährige steht im Verdacht, sein 39 Jahre altes Opfer in der Nacht zu Sonnabend mit einer Axt erschlagen zu haben. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus.

VIDEO: Mann mit Axt getötet: Großfahndung der Polizei bei Rinteln (18.06.2022) (3 Min)

Ex-Freundin gibt Hinweis auf Toten

Der inzwischen mehrtägigen Fahndung war eine zufällige Verkehrskontrolle am frühen Sonnabendmorgen vorausgegangen, vor der der 36-Jährige zu Fuß geflüchtet war. Mit ihm im Auto saß eine 24-jährige Frau, die angab, zu einem früheren Zeitpunkt mit dem Mann liiert gewesen zu sein. Die 24-Jährige berichtete den Beamten, dass der Verdächtige zuvor in ihre Wohnung eingedrungen sei und dort einen 39-Jährigen mit einer Axt erschlagen habe. In der Wohnung der Frau fanden die Beamten tatsächlich einen Toten, der an den Folgen eines Axthiebes gestorben war.

Polizei warnt vor dem Flüchtigen

Die Polizei gibt den Namen des Flüchtigen mit Elchin A. an. Er ist demnach rund 1,70 Meter groß und schlank. Er hat einen dunklen Teint und trägt Tattoos. Am rechten Arm/Schulterbereich befindet sich nach Polizeiangaben ein Skorpion und an der Innenseite des linken oder rechten Unterarms ein Schwert. Hinweise nimmt die Mordkommission "Weser" unter der Telefonnummer (0521) 545-0 oder jede andere Polizeidienststelle unter 110 entgegen. Weil der Mann nicht bewaffnet ist, gilt er nach Angaben der Polizei nicht als hochgefährlich. Auch habe er keine Dritten bedroht. Andererseits sei der Mann auch nicht ungefährlich, da der Druck auf ihn groß sei. Wer ihn sehe, solle ihn nicht ansprechen, sondern sofort die Polizei rufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.06.2022 | 08:00 Uhr