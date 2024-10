Stand: 14.10.2024 14:22 Uhr Mann läuft nackt durch Hauptbahnhof und will Frau umarmen

Ein nackter Mann hat am Hauptbahnhof Hannover für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der nur mit Socken bekleidete 25-Jährige hatte nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Sonntag an einem Aufgang zu den Bahnsteigen versucht, eine junge Frau zu umarmen. Deren Begleiter habe den Nackten daraufhin attackiert und nach ihm getreten. Beamte der Bundespolizei, die den Vorfall via Videokameras mitbekamen, konnten alle Beteiligten wenig später ausfindig machen. Der aus Baden-Württemberg stammende nackte Mann wurde den Angaben zufolge zunächst mit einer Rettungsdecke notdürftig bekleidet und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann habe einen stark alkoholisierten und hilflosen Eindruck gemacht, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt. Folgen hat der Vorfall auch für den 23-jährigen Begleiter der Frau: Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt.

