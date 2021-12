Mann lässt sich für Diebstahl in Supermarkt einschließen Stand: 30.12.2021 13:57 Uhr Die Polizei Nienburg berichtet von einem kuriosen Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt. Ein Mann hat sich offenbar absichtlich einschließen lassen, um Zigaretten zu stehlen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bemerkten Polizisten am Montag gegen Mitternacht, dass die Alarmanlage an einem Supermarkt ausgelöst hatte. Die Beamten umstellten zunächst das Gebäude und wurden schließlich von einem Marktmitarbeiter hineingelassen. Sie durchsuchten alle Räume, auch ein Polizeihund kam zum Einsatz. Ein Einbrecher wurde allerdings nicht gefunden.

Mann harrt stundenlang in Versteck aus

Die Sichtung der Aufnahmen der Überwachungskamera lieferte schließlich eine Erklärung. Gegen 20.40 Uhr hatte eine männliche Person den Supermarkt betreten und sich dann gezielt in einer unbeleuchteten Ecke in der Nähe des Eingangs versteckt. Etwa drei Stunden später kam der mit einer schwarzen Steppjacke und roten Handschuhen bekleidete Mann aus seinem Versteck und nahm mehrere Pakete Zigaretten aus der Auslage an einer der Kassen. Dann verließ er den Laden über eine Notausgangstür. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min