Mann lässt Hund im Auto zurück - Polizei schlägt Scheibe ein

Ein 18-Jähriger hat in der Region Hannover seinen Hund bei gleißender Sonne und hochsommerlicher Hitze in seinem Auto zurückgelassen. Eine Spaziergängerin hatte das stark hechelnde Tier am Freitagmittag in Langenhagen entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten schlugen das Seitenfenster des Autos ein, um den Hund zu retten. Der Halter gab später an, er habe das Tier im Auto gelassen, weil er für die Dauer seiner Arbeitszeit keine Betreuung für das Tier gefunden hatte. Der 18-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten.

