Mann in Sarstedt getötet: Verdächtiger klagte gegen Abschiebung Stand: 06.09.2024 09:22 Uhr Der 35-Jährige, der in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) mutmaßlich einen 61-Jährigen getötet haben soll, wird in Deutschland offenbar seit zwei Jahren geduldet. Dies teilte das Innenministerium mit.

Wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtet, hätte der Mann schon länger in den Irak abgeschoben werden sollen. Allerdings habe er am Verwaltungsgericht gegen seine Abschiebung geklagt. Seitdem wird der Iraker in Deutschland geduldet, heißt es laut HAZ aus dem Innenministerium.

Videos 1 Min Tödlicher Messerangriff in Sarstedt: 35-Jähriger festgenommen Der Beschuldigte lebte offenbar in einer Flüchtlingsunterkunft, die dem 61 Jahre alten Opfer gehörte. (03.09.2024) 1 Min

Asylantrag in Polen und Deutschland abgelehnt

Zum ersten Mal hatte der Mann demnach im Februar 2017 Asyl beantragt. Da er über Polen eingereist war, wurde er im August 2017 zurück nach Polen überstellt, nachdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) seinen Asylantrag abgelehnt hatte. 2022 sei er dann wieder nach Deutschland gekommen - das BAMF lehnte den Asylantrag erneut ab. Gegen die angedrohte Abschiebung klagte der Mann, seitdem sei er geduldet. Dem Bericht zufolge zog sich die Bearbeitung von Asylklagen nach Angaben des niedersächsischen Justizministeriums im Jahr 2022 über mehr als 28 Monate, im ersten Halbjahr 2024 seien es demnach knapp 18 Monate.

Betreiber einer Geflüchteten-Unterkunft getötet

Der 35-Jährige sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Er soll den Betreiber einer Geflüchteten-Unterkunft in Sarstedt nach einem Streit erstochen haben. Der Tatverdächtige lebte selbst in der Unterkunft. Bislang schweigt er zu den Vorwürfen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Totschlags.