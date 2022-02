Stand: 28.02.2022 08:37 Uhr Mann in Hannover schwer verletzt und ausgeraubt

Zwei Unbekannte haben in Hannover einen Mann ausgeraubt und schwer verletzt. Zunächst hatten sie den Mann in der Nacht zu Sonntag angesprochen, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich sollen sie auf den 46-Jährigen eingeschlagen und ihn geschubst haben. Das Opfer schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Die beiden Männer traten dann laut Polizei mehrmals auf ihn ein. Einer der Täter habe den Mann dann mit einem Klappmesser bedroht und ihn ausgeraubt, heißt es. Nachdem eine 34-jährige Zeugin die Angreifer aufforderte, aufzuhören, flüchteten die Männer. Das Opfer wurde schwer am Kopf verletzt und muss voraussichtlich für mehrere Tage im Krankenhaus bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.02.2022 | 08:30 Uhr