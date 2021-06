Mann in Hannover erschossen: Tatverdächtiger stellt sich Stand: 07.06.2021 19:11 Uhr Vier Tage nach den Schüssen mit einem Toten in der Innenstadt von Hannover hat sich der Tatverdächtige den Behörden gestellt. Der Mann wurde am Montagnachmittag einer Haftrichterin vorgeführt.

Dort wurde der Haftbefehl verkündet. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Hannover auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen. Dem Mann werde Totschlag zur Last gelegt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte bereits der Anwalt des Gesuchten auf Anfrage des NDR in Niedersachsen angekündigt, dass sich sein Mandant "hoffentlich bald" den Behörden stellen werde.

Opfer starb an Schussverletzung

In den Tagen zwischen der Tat und dem Aufgreifen des Tatverdächtigen hatten sich Anwalt und Staatsanwaltschaft sehr bedeckt gehalten. Weitere Informationen zur gesuchten Person gibt es ebenso wenig wie Angaben, ob sich Todesschütze und Opfer kannten oder ob es eine zufällige Begegnung war. Zweifelsfrei fest steht mittlerweile, dass das 30-jährige Opfer an einer Schussverletzung gestorben ist. Das habe die vorläufige Obduktion ergeben.

Tat am helllichten Tag

Zu der Tat war es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr an der Arndtstraße gekommen. Der Flüchtige soll infolge einer Auseinandersetzung, bei der beide Fahrzeuge beschädigt wurden, einen Schuss auf den 30-Jährigen und dessen 51 Jahre alten Beifahrer abgegeben haben. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann. Der Gesuchte flüchtete zu Fuß.

Opfer tötete vor vier Jahren einen 25-Jährigen

Gegen das 30-jährige Opfer wurde vor vier Jahren wegen Totschlags ermittelt. Er hatte einen 25-Jährigen erschossen und sich danach gestellt. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren gegen den Mann damals ein, weil die Ermittler von Notwehr ausgingen, so die Sprecherin. Der Mann bekam eine Bewährungsstrafe, weil er gegen das Waffengesetz verstoßen hatte.

