Stand: 20.12.2022 18:45 Uhr Mann im Eis eingebrochen? Suche am Steinhuder Meer eingestellt

Im Steinhuder Meer (Region Hannover) ist möglicherweise ein Mann im Eis eingebrochen. Eine Frau habe am Dienstagvormittag einen Notruf abgesetzt, hieß es von der Feuerwehr Wunstorf. Die Frau habe ein Foto gemacht, auf dem der Mann auf dem Eis zu sehen sei. Dadurch konnte die Feuerwehr nach eigenen Angaben einen recht präzisen Suchraum definieren - mehrere Hundert Meter vom Ufer entfernt. Die Rettungskräfte waren bis zum Nachmittag mit einem Luftkissenboot, Hubschrauber und Drohnen im Einsatz. Etwa 60 Feuerwehrleute waren involviert, so auch Verstärkung der Feuerwehren aus Neustadt und Mardorf. Gefunden wurde der Mann nicht. Die Wasserschutzpolizei will die Suche am Mittwoch wieder aufnehmen.

VIDEO: Steinhuder Meer: Person im Eis eingebrochen? (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 20.12.2022 | 18:00 Uhr