Stand: 06.07.2023 06:51 Uhr Mann greift Frau auf der Straße mit Eisenstange an

In der Südstadt in Hannover hat am Mittwochmorgen ein 38 Jahre alter Mann eine unbekannte Frau mit einer Eisenstange angegriffen. Laut Polizei war die Frau gegen 8 Uhr zu Fuß auf der Hildesheimer Straße unterwegs. Plötzlich habe der Mann mit der Stange in Richtung der Frau geschlagen und sie nur knapp verfehlt, so ein Polizeisprecher. Ein 34-Jähriger, der den Vorfall beobachtet hatte, alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter in der Nähe fest. Gegen ihn wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Warum er die Frau angegriffen hat, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht weitere Zeuginnen und Zeugen für den Angriff. Insbesondere die unbekannte Frau wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 32 15 beim Kommissariat Hannover-Südstadt zu melden.

