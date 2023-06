Stand: 25.06.2023 13:30 Uhr Mann flüchtet vor Polizei in Hannover - Verfolgungsjagd im Taxi

Durch die Hilfe eines aufmerksamen Taxifahrers hat die Polizei in Hannover die Flucht eines 29-Jährigen vereiteln können - gestoppt wurde der Mann schließlich durch eine geöffnete Autotür. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Einsatzkräfte in der Nacht zu Samstag eine fünfköpfige Gruppe kontrolliert. Dabei stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass gegen den 29-Jährigen ein offener Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls vorlag. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle. Kurz vor dem Betreten ergriff der Festgenommene allerdings die Flucht. Ein Taxifahrer bemerkte die Situation und ließ eine Polizistin einsteigen - gemeinsam verfolgten sie den Flüchtenden und schlossen zu ihm auf. Die Insassen eines Autos wurden auf die Verfolgungsjagd aufmerksam und wurden ebenfalls aktiv: Der Fahrer wendete seinen Wagen, öffnete die Tür und schnitt dem 29-Jährigen damit den Weg ab. Dadurch gelang es, den Mann erneut festzunehmen. Er muss nun seine restliche Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Hannover absitzen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.06.2023 | 06:30 Uhr