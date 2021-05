Stand: 11.05.2021 12:47 Uhr Mann flüchtet mit Zaunpfahl im Scheinwerfer vom Unfallort

Nach einem Unfall in Oppershausen (Landkreis Celle) ist der Verursacher mit einem Zaunpfahl im Scheinwerfer geflüchtet. Die Polizei war zu dem Unfallort gerufen worden und hatte an dem kaputten Holzzaun Fahrzeugteile gefunden - und außerdem einen Strafzettel wegen Falschparkens mit dem dazugehörigen Kennzeichen. Zeugen berichteten, sie hätten ein Auto gesehen, das mit einem Zaunpfahl im Scheinwerfer in Richtung Celle gefahren sei. Zudem meldete sich auch noch eine Werkstatt: Der 77-jährige Unfallverursacher war dorthin gefahren und wollte seinen Wagen reparieren lassen. Der Zaunpfahl steckte noch, so die Polizei. Der Fahrer habe die Tat reumütig gestanden.

Der Fahrer habe die Tat reumütig gestanden.

